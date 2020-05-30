مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب فى العقد الثاني من عمرة مصرعه اليوم، وذلك إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد الأبراج السكنية بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعي " أحمد ب " البالغ من العمر 22 سنة، وذلك إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد الأبراج السكنية بمدينة طنطا، وعلى الفور تم نقلة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان أهالى منشية مبارك التابعة لمركز المحلة بمحافظه الغربية، عثروا علي جثة لشخص متفحمة داخل شقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة منشية مبارك دائرة المركز، انتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ ومأمور المركز وتم إخماد النيران وتبين العثور على جثة متفحمة داخل الشقة.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض الواقعة.