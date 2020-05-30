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مسئول أممى: السعودية أكبر مانح لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن

السبت، 30 مايو 2020 06:14 م
مسئول أممى: السعودية أكبر مانح لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن الملك سلمان وولى العهد
إيمان حنا

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أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك أن المملكة العربية السعودية أكبر مانح لخطة الاستجابة لليمن، حيث قدمت فى العام الماضى أكثر من 750 مليون دولار، وتعهدت فى أوائل أبريل بتقديم 500 مليون دولار لهذا العام.وفق العربية.

ونوه بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل مؤتمر المناحين لليمن 2020م افتراضيًا، الهادف إلى زيادة الوعى بالأزمة الإنسانية فى اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وأفاد مارك لوكوك أنه من بين 41 برنامجًا رئيسًا للأمم المتحدة فى اليمن، سيتم إغلاق أكثر من 30 برنامجًا فى الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم يُتمكَّن من تأمين أموال إضافية.

وأوضح أن المنظمات الإغاثية ما زالت تستطيع الوصول إلى الناس، لوجود الكثير من الموظفين لديها على الأرض والآلاف من عمال الإغاثة اليمنيين الذين لا يزالون يعملون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح أن اليمن بحاجة إلى 2.4 مليار دولار إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من الآن حتى ديسمبر القادم.


السعودية

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مارك لوكوك

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