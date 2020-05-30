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مدير مستشفى الإبراهيمية يوضح حقيقة اقتحام أسرة لأخذ متوفى بفيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 01:08 م
مدير مستشفى الإبراهيمية يوضح حقيقة اقتحام أسرة لأخذ متوفى بفيروس كورونا جثه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور السيد عبد السلام مدير مستشفى الإبراهيمية المركزى بالشرقية ، إعادة جثة متوفى بفيروس كورونا، إلى مشرحة المستشفى وتكفينه طبقا لبرتوكول وزارة الصحة ، ونفى اقتحام الأسرة أو حدوث تكسير بالاستقبال كما أشيع .

وأوضح مدير المستشفى لـ "اليوم السابع"، أن مريض كورونا عمره 70 عاما من قرية شرقية مباشر، كان يخضع للعزل المنزلي، تدهورت حالته الصحية فجأة، ودخل الاستقبال وبفحصه تبين وفاته، وحاولت أسرته أخذه من الاستقبال، لتكفينه بمعرفتهم، إلا أننا تدخلنا على الفور ورفضنا خروج الجثة ونقل للمشرحة لتولى الغسل طبقا للإجراءات الإحترازية

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة .

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه إقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر كحجر صحى.

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لإجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى ) بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض .


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