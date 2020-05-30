اليوم السابع
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مخاطر التدخين على الحمل عديدة

السبت، 30 مايو 2020 02:00 ص
مخاطر التدخين على الحمل عديدة مخاطر التدخين على الحامل
كتبت إيناس البنا

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يعتبر التدخين من أكثر العادات الضارة التي يمكن للمرء أن يختارها في حياته، والأكثر من أي شيء ، أن التبغ والتدخين هما من الأسباب القاتلة الصامتة ، مما يمهد الطريق لعدد لا يحصى من المخاوف الصحية.
 
 ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" يحتفل العالم 31 مايو باليوم العالمى لمنع التدخين، ولكن هل تعلم أن التدخين بالقرب من النساء الحوامل يعني بلا شك تعرض حياتهم للخطر؟، و التدخين السلبي أو التدخين السلبي يساوي القلق من التدخين المباشر. 
 
ووفقا للتقرير فإن "النساء اللواتي يتعرضن للتبغ ، سواء بشكل مباشر أو مستعمل ، يرتبطن بمجموعة من نتائج ومضاعفات الحمل السيئة ، بما في ذلك ضعف الرضيع ، ومن المعروف أن التدخين السلبي يؤدي إلى تقييد النمو داخل الرحم (ضعف نمو الجنين) ، وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة ، وزوال الجنين والإعاقات الخلقية ".

آثار التدخين على النساء الحوامل

أحد التعقيدات المخيفة للتدخين السلبي هي ولادة جنين ميت.، وهناك أدلة علمية كافية على أن هناك خطر متزايد من ولادة جنين ميت في النساء الحوامل المعرضات لدخان التبغ.
ويمكن أن يكون السبب في ضعف الدورة الدموية المشيمية حيث أن أول أكسيد الكربون في الدخان يتحد مع الهيموجلوبين ويعيق نقل الأكسجين إلى الجنين.
 
هناك زيادة كبيرة في حدوث مشكلة الصحة العقلية بعد الولادة منها: 
اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)
اضطراب السلوك
اضطراب العناد 
اضطراب تعاطي المخدرات
 
 
التبغ بأي شكل من الأشكال ، سواء كان مضغًا أو تدخينًا نشطًا أو سلبيًا ضارًا للغاية بصحة النساء الحوامل، ففي النساء الحوامل ، يؤدي إلى زيادة فرص مضاعفات الحمل والاكتئاب،  كما أنه يزيد من فرص الإعاقة الخلقية ، وخاصة في الفم والشفاه. من المعروف أنه يزيد من فرص الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ. 
 
وهذا يعني وفاة طفل مفاجئة وغير متوقعة وغير مبررة في السنة الأولى ، عادة أثناء النوم ، لسبب غير معروف، حيث  تشير بعض الأدلة إلى أن تعرض الأطفال للتدخين السلبي قد يزيد من خطر الإصابة بـ SIDS، و يعتقد العلماء الذين بحثوا في الحالة الآن أن الحالة ناتجة بشكل أساسي عن خلل موجود في دماغ الرضيع ، والذي يرتبط بالنوم وأحاسيس التنفس، على الرغم من أن الأسباب الفعلية لا تزال معروفة.
 

مخاطر التدخين

اضطراب نقص الانتباه

نقل الأكسجين

مخاطر التدخين على الحامل

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