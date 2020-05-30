اليوم السابع
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محافظ سوهاج: إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

السبت، 30 مايو 2020 03:23 م
محافظ سوهاج: إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المخلتفة خلال اليومين الماضيين، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.

 

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت قرار إزالة لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط أحدهما بنجع العمرات، والآخر بنجع الخرارطة التابعين لقرية عرابة أبو الدهب، مشيرا إلى قيام مركز ومدينة جهينة بإزالة فورية لحالة تعدي على أملاك الدولة بقريةنزة المحزمين بالطليحات بمساحة 60 متر.

 

وقال أن مركز ومدينة دار السلام قام بإزالة مبنى مخالف بدون ترخيص على مساحة 175متر بطريق النصيرات بمجلس قروي أولاد سالم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 5 حالات تعدي على نهر النيل بجزيرة الخزندارية بمجلس قروي الصوامعة على مساحة 300 متر، وفي مركز ومدينة  المراغة تمت إزالة فورية لحالة تعدي على ارض زراعية بمساحة ١٠٠ متر بقرية فزارة، بنطاق قرية بناويط .

 

وفي مركز ومدينة جرجا نفذت حالتين إزالة مخالفات مباني بدون ترخيص في بندر جرجا بالدور الرابع علوي على مساحة 70 متر مربع ، والدور الثامن علوي علي مساحة 100 متر مربع، كما أزالت عدد 4 حالات مخالفة بمساحة 536 متر مربع بقرية اولاد بهيج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


 


سوهاج

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دار السلام

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