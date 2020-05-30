محافظ سوهاج: إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المخلتفة خلال اليومين الماضيين، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت قرار إزالة لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط أحدهما بنجع العمرات، والآخر بنجع الخرارطة التابعين لقرية عرابة أبو الدهب، مشيرا إلى قيام مركز ومدينة جهينة بإزالة فورية لحالة تعدي على أملاك الدولة بقريةنزة المحزمين بالطليحات بمساحة 60 متر.
وقال أن مركز ومدينة دار السلام قام بإزالة مبنى مخالف بدون ترخيص على مساحة 175متر بطريق النصيرات بمجلس قروي أولاد سالم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 5 حالات تعدي على نهر النيل بجزيرة الخزندارية بمجلس قروي الصوامعة على مساحة 300 متر، وفي مركز ومدينة المراغة تمت إزالة فورية لحالة تعدي على ارض زراعية بمساحة ١٠٠ متر بقرية فزارة، بنطاق قرية بناويط .
وفي مركز ومدينة جرجا نفذت حالتين إزالة مخالفات مباني بدون ترخيص في بندر جرجا بالدور الرابع علوي على مساحة 70 متر مربع ، والدور الثامن علوي علي مساحة 100 متر مربع، كما أزالت عدد 4 حالات مخالفة بمساحة 536 متر مربع بقرية اولاد بهيج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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