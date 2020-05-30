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محافظ بورسعيد يستقبل زوجة عامل دليفرى توفى بحادث ويقرر صرف مبلغ شهرى لأسرته

السبت، 30 مايو 2020 05:33 م
محافظ بورسعيد يستقبل زوجة عامل دليفرى توفى بحادث ويقرر صرف مبلغ شهرى لأسرته جانب من اللقاء
بورسعيد السيد فلاح

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل "دليفري" محمد صالح الذي توفى إثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله .

 

وقدم المحافظ، خلال اللقاء، العزاء لزوجة العامل، داعيا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، ومقررا صرف مساعدة فورية لها  مع صرف مبلغ مالي شهريا حتى تتمكن من تربية أبنائه.

 

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيا بصفة مستمرة.

 

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