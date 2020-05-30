اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 04:57 م
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محافظ بورسعيد يستقبل زوجة عامل توفى بحادث ويصرف مبلغ مالى وإعانة شهرية لأسرته

السبت، 30 مايو 2020 04:23 م
محافظ بورسعيد يستقبل زوجة عامل توفى بحادث ويصرف مبلغ مالى وإعانة شهرية لأسرته محافظ بورسعيد يستقبل زوجة عامل الدليفري
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل "دليفري" محمد صالح  الذي توفى إثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله .

وقدم محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، العزاء لزوجة العامل، داعيًا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، ومقررًا صرف مساعدة فورية لها  مع صرف مبلغ مالي شهريًا حتى تتمكن من تربية أبنائه.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدًا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيًا بصفة مستمرة.

من ناحية اخرى، تفقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بحى الضواحى، والتى تساهم فى تخفيف معدلات الضغط الموجودة على المحطات الحالية، وتخدم أحياء الزهور والضواحى، مشددًا على الاهتمام بالدقة والكفاءة فى العمل فى هذه المشروعات والتى تخدم أكثر الأحياء كثافة سكنية، تتفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية والخدمية التى تتم بنطاق حى الضواحى.

كما تم المرور علي مشروع إنشاء ميناء بورسعيد البري واستعرض السكرتير العام آخر تطورات العملية الإنشائية للموقف الجديد، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الأعمال بشكل حضارى وجمالى ليكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين.

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