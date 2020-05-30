اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع وكيل التعليم تقييم المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية

السبت، 30 مايو 2020 10:30 م
محافظ بورسعيد يبحث مع وكيل التعليم تقييم المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية جانب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك لمناقشة استعدادات لجنة النظام والمراقبة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب الصف الاعدادى.
 
وبعث محافظ بورسعيد خلال اللقاء برسالة اطمئنان الي طلاب الشهادة الاعدادية واولياء الامور بانه سيتم احتساب الدرجة كاملة لمن اجتار البحث موكدا بان سيتم وضع مصلحة الطالب في المقام الاول ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها حرصا علي سلامتهم.  
 
وأكد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتى تتفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن فى ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام بعد إعتمادها من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.
 
وفى سياق آخر نوه باهى أن التقديم للإلتحاق بالصف الأول الابتدائى سيكون من خلال موقع الوزارة المخصص لهذا الغرض وذلك إعتبارا من أول يونيو 2020 موجها مدير إدارة التعليم الإبتدائى المركزى بالتأكد من تحديث بيانات الطلاب المنقولين من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الإبتدائية.

بورسعيد

المشروعات البحثية

محافظ بورسعيد

الاعدادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة