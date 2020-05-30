محافظ بورسعيد يبحث مع وكيل التعليم تقييم المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك لمناقشة استعدادات لجنة النظام والمراقبة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب الصف الاعدادى.

وبعث محافظ بورسعيد خلال اللقاء برسالة اطمئنان الي طلاب الشهادة الاعدادية واولياء الامور بانه سيتم احتساب الدرجة كاملة لمن اجتار البحث موكدا بان سيتم وضع مصلحة الطالب في المقام الاول ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها حرصا علي سلامتهم.

وأكد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتى تتفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن فى ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام بعد إعتمادها من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

وفى سياق آخر نوه باهى أن التقديم للإلتحاق بالصف الأول الابتدائى سيكون من خلال موقع الوزارة المخصص لهذا الغرض وذلك إعتبارا من أول يونيو 2020 موجها مدير إدارة التعليم الإبتدائى المركزى بالتأكد من تحديث بيانات الطلاب المنقولين من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الإبتدائية.