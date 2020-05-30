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محافظ المنوفية يقيل رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلى لإقامة حفل زفاف مخالف

السبت، 30 مايو 2020 01:22 م
محافظ المنوفية يقيل رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلى لإقامة حفل زفاف مخالف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قرار رقم (836 ) بشأن إعفاء عايدة نعيم عبدالعال ، رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلى التابعة لمركز ومدينة الشهداء ، وعودتها إلى عملها الأصلى وتكليف السيد محمود السيد أبو سماحة سكرتير الوحدة المحلية بكفر عشما للعمل رئيساً للوحدة المحلية بزاوية البقلى، وذلك لتقصيرها فى أداء مهام عملها وعدم اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا عدم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك القرار نتيجة قيام الأهالى بقرية عمروس التابعة للوحدة المحلية بزاوية البقلى، بمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن منع إقامة أية تجمعات من شأنها انتشار ونقل العدوى بين المواطنين، حيث تم إقامة حفل زفاف بقطعة أرض فضاء داخل القرية وبحضور عدد كبير من أهالى القرية.

على الفور، كلف محافظ المنوفية الجهات الأمنية بالتعامل الفورى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، ومصادرة كافة المعدات الصوتية والضوئية، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة بالواقعة رقم (1224) وجارى عرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمع والتجوال أثناء الحظر ومخالفة قرارات مجلس الوزراء .

وشدد محافظ المنوفية ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، مؤكداً على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. 

 


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