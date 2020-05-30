اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات..صور

السبت، 30 مايو 2020 11:58 ص
محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات..صور محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك و وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة .
 
وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إعتبارًا من الغد إلزام المواطنين وجميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعى والأماكن المغلقة ومنع دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية دون إرتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا علي صحة العامة.
 
وكان أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم على الحملة المكبرة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب لرفع كفاءة النظافة وتطهير وتعقيم الحى تنفيذًا للإجراءات الإحترازية الوقائية التى تقوم بها المحافظة فى كافة أحياء العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا .
 
شملت الحملة ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به ومحيط مسجد السيدة زينب من الخارج والأماكن الأثرية بالحى وشوارع السد والمبتديان والسلسلة وقدرى وعبد المجيد اللبان ومحيط مستشفى المنيرة ومؤسسة دار الهلال ومنطقة بين الوزرات .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لا تشمل غلق أماكن التجمعات فقط بل تركز بشكل أساسى على القيام بحملات نظافة وتعقييم وتطهير تلك الأماكن إلى جانب رفع الوعى الصحى بين المواطنين مطالبًا بضرورة إلتزام المواطنين بكافة الإجراءات خاصة ارتداء الكمامة فى أماكن العمل والأسواق وعند دخول المصالح الحكومية وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة .
 
وتواصل محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمال النظافة ورفع المخلفات من كافة أحياء العاصمة مستغلة إجازة عيد الفطر المبارك و فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً .
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فيروس كورونا

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