محافظ القاهرة يتفقد كوبرى الميرغنى الجديد بعد ردم نفق العروبة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المنطقة الواقعة أسفل كوبرى الميرغنى الجديد ما بين شارع الطيران حتى شارع الثورة ( نفق العروبة سابقُا) لمتابعة أعمال التشجير والإنارة بعد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير التى تمت بها، وكان برفقته المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وقررت محافظة القاهرة ردم نفق العروبة وتحويله إلى طريق سطحى نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم.

ويعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى لإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة . وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، ترافقه المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لازالة 20 عقار مخالف مقام بدون ترخيص بجوار المحكمة الدستورية بحي دار السلام .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملة تعد اكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ عام 2011 لإزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم ازالة هذه العقارات حتى سطح الأرض حيث انه محرر لها محاضر وصادر لها قرارات الازالة.

وأضاف المحافظ ان هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة حيث أنها مقامة داخل شوارع وازقة ضيقة مما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع اي حادث أو حريق.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.