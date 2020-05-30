محافظ الغربية يقرر تكليف ولاء عبد الغفار نائبا لرئيس حى أول طنطا

الغربية محمد طارق

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارًا بتكليف ولاء طارق عبدالغفار نائبا لرئيس حي أول طنطا .

يذكر أن نائب رئيس حي أول طنطا الجديد من القيادات الشابة في المحليات بمحافظة الغربية وحاصل علي بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في المحاسبة من جامعة طنطا وماجستيرإدارة الاعمال المهني من جامعة الإسكندرية وباحث في الدكتوراه المهنية في ادارة الاعمال تخصص الموارد البشرية وكان يعمل مديرا لمركز المعلومات بحي اول طنطا وتولي القيام بمهام اعمال مدير مركز المعلومات سابقا بديوان عام محافظة الغربية.

وكلف محافظ الغربية نائب رئيس حي اول طنطا بالتواجد في الشارع ومتابعة ملفات القمامة والعقارات المخالفة وإزالة اي مخالفات في المهد، وذلك بالتنسيق والعمل تحت اشراف عادل داود رئيس حي أول طنطا.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، اجري جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بإزالة الأشجار الموجودة علي قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي .

كما تفقد رحمي منطقة سبرباي للوقوف علي مدي الالتزام بالاجراءت الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجة بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل علي فض التجمعات حفاظا علي صحة سلامة المواطنين.

شارك في الجولة عادل داوود رئيس حي أول ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا..