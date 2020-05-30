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محافظ الغربية: تحرير 17 ألفًا و170 مخالفة متنوعة خلال شهر

السبت، 30 مايو 2020 09:34 م
محافظ الغربية: تحرير 17 ألفًا و170 مخالفة متنوعة خلال شهر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير 17 ألفا و170 مخالفة بكل مدن ومراكز المحافظة، خلال شهر مايو الجارى، وذلك في إطار تكثيف حملات الرقابة على كل القطاعات، سعيًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 13 ألف محضر شرطة مرافق، وتحرير 2009 محضر بمعرفة مديرية التموين فى مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية، و113 محضر طب بيطرى، و927 محضر صحة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1121 محضرًا بمعرفة مباحث التموين شملت مخالفات عدة منها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية بقصد تجميعها وإعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بإزالة الأشجار الموجودة على قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى .

كما تفقد الدكتور طارق رحمى منطقة سبرباى للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل على فض التجمعات حفاظًا على صحة سلامة المواطنين.

شارك فى الجولة عادل داوود رئيس حى أول ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.

من ناحية أخرى عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والاحياء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

 

 

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