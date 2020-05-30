محافظ الشرقية: تأجيل الأقساط للشباب المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بإعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيره من فيروس كورونا يشتمل على برامج وقائية متنوعه تصلح لكافة المشروعات الصغيره ووفقا لطبيعة كل مشروع "زراعي صناعي - تجاري" لمساعدة أصحاب المشروعات في حماية أنفسهم من التعرض للإصابة بالفيروس وتعريف العاملين بالمرض وطرق الوقاية منه وإتباع الإرشادات الصحية السليمة لمواجهة الفيروس والحد من إنتشاره.

ومن جانبه قال العربي الشبراوي مدير برنامج مشروعك لتمويل الشباب التابع لوزارة التنمية المحلية بالشرقية أن لديه 12 ألف شاب مستفيد بقيمة مليار و 600 مليون جنيه ، مضيفا: بالفعل أجلت الاستحقاقات الخاصة بهم.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2019 م قام بتقديم قروض بقيمة 346 مليون و 347 ألف جنيه لتمويل 13 ألف و 335 مشروع للمساهمة في توفير 23 ألف و 460 فرصة عمل للشباب.

كما قدم قروضًا للشباب للحد من البطالة وصلت لـ78 مليونا و928 ألف جنيه في الفترة من أول يناير2020 حتى نهاية شهر مارس الماضي لتمويل 3 آلاف و442 مشروعا ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر لتوفير 5 آلاف و714 فرصة عمل حقيقة للشباب.