محافظ الدقهلية يوجه بضرورة التواجد الميدانى للشرطة لمتابعة ارتداء الكمامات

الدقهلية - شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وإلتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والالتزام بإرتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ، وبين السائقين والركاب ، وذلك ضمن خطة الدولة التى تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات ، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المقررة ، بالإضافة إلى متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة فى المواعيد المحددة ، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وناشد محافظ الدقهلية ، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مشيداً بوعى أهالى الدقهلية ومدى إدراكهم للمسئولية واستجابتهم للتعليمات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .



إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية



إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية



إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية



إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية