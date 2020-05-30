اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يوجه بضرورة التواجد الميدانى للشرطة لمتابعة ارتداء الكمامات

السبت، 30 مايو 2020 04:17 م
محافظ الدقهلية يوجه بضرورة التواجد الميدانى للشرطة لمتابعة ارتداء الكمامات ارتداء المواطنين الكمامات بمواقف الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وإلتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والالتزام بإرتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ، وبين السائقين والركاب ، وذلك ضمن خطة الدولة التى تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات ، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المقررة ، بالإضافة إلى متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة فى المواعيد المحددة ، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين   .

وناشد محافظ الدقهلية ، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مشيداً بوعى أهالى الدقهلية ومدى إدراكهم للمسئولية واستجابتهم للتعليمات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية (1)
إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية 

 

إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية (2)
إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية

 

إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية (3)
إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية 

 

إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية (4)
إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية

 

إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية (5)
إرتداء المواطنين والسائقين للكمامات بمواقف الدقهلية

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

فيروس كورونا

ارتداء الكمامات

مواقف الدقهلية

مرور الدقهلية

ارتداء السائقين للكمامات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة