محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال مشروع التحسين الوراثى وزيادة الإنتاج الحيوانى

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف أعمال مشروع التحسين الوراثى وزيادة الإنتاج الحيوانى والذى تحقق فيه الدقهلية مركزا متقدما.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية تكثيف الجهود والمتابعة لأعمال مشروع التحسين الوراثى (2) والذى تم البدء فيه منذ يناير الماضى بعد أن حققت الدقهلية مركزا متقدما فى مشروع التحسين الوراثى الأول والذى يهدف إلى الاعتماد على التلقيح الاصطناعى الذى ينتج سلالات ذات إنتاجية عالية خاصة وأن المحافظة تمتلك ثروة حيوانية كبيرة.

ووجه محافظ الدقهلية للدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بإدارة ندوات توعية للمربين بأهمية التلقيح الاصطناعى والتوجه للوحدات البيطرية لفحص الحيوانات بشكل دورى حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها فضلا عن الاستفادة من مشروع التحسين الوراثى والذى يقدم خدماته من خلال 38 نقطة تلقيح اصطناعي.

من جانبه أوضح المنجى أنه تم تلقيح 12 ألف حالة فى إطار تطبيق خطة لتعميم التلقيح الاصطناعى بالدقهلية بالإضافة إلى شراء 58 من ترامس الحفظ شملت 39 ترمس حفظ جرعات و19 ترمس حفظ نيتروجين،موضحا ان التلقيح الاصطناعى يهدف إلى زيادة معدل الإنتاج والحد من انتشار الأمراض التناسلية الخطيرة التى تؤثر على الإنتاج.