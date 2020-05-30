محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة بالمراكز والمدن ومتابعة إزالة التعديات

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية بكافة المراكز والمدن ومتابعة منع أعمال البناء في المدن وازالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة والمتابعة المستمرة لتطهير الشوارع واستمرار تكثيف أعمال النظافة والاستغلال الأمثل للسيارات المكنسية وازالة المخالفات وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمتابعة الغلق وحفاظا على المظهر اللائق لكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

ففي مركز ومدينة طلخا قال الأستاذ أحمد هلال رئيس المركز إنه تمت متابعة النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع والقرى التابعة وتطهير كوبري شرنقاش،وتم فك سقف مخالف بشارع المعاهد الدور 11الجزء الخالفي،وفك اخشاب أعمدة الدور الرابع العلوي بقرية ميت عنتر،وفك الشدة الخشبية بمنشأة البدوي.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال العميد عمرو فكري رئيس المركز إنه تمت ازالة حالة بناء مخالف للدور الثالث العلوي بإزالة السقف والأعمدة بقرية ميت القرشي التابعة للوحدة المحلية بميت الفرماوي ،بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة والتطهير اليومية ورفع تجمعات القمامة من الشوارع والميادين والقرى التابعة.

وفي مركز منية النصر قال المرسي هيكل رئيس المدينة إنه تم فك الشدة الخشبية للدور الثاني العلوي بزمام الوحدة المحلية بالرياض،وتم تجميع ونقل 12طن من القمامة،ومسح طريق البحر الصغير ،ونقل 22 طن من الوحدة المحلية بميت عاصم،ومن الوحدة المحلية بالجمال 10 طن،ومسح منطقة الحميدية،الوحدة المحلية بالبجلات،الوحدة المحلية بميت تمامة، ميت الخولي مؤمن والدراكسة وميت طاهر والكورنيش ووسط المدينة والتربية النوعية والشوارع الرئيسية والفرعية،وتوريد 114 طن.

وفي مركز ومدينة الجمالية قال المهندس محسن طه رئيس المركز إنه تم رفع كفاءة المنطقة وتزويدها بصناديق القمامة بعزب ليسا الجمالية،وتم زراعة الأشجار الخضراء والمثمرة على الطريق العام،ومتابعة النظافة اليومية أمام مدرسة الشهيد علي علي السيد،والتنسيق مع هيئة الطرق للرصف حول ميدان الشهيد فى إطار خطة رصف طريق ليسا الجمالية بطول 2كيلو متر،وجارى إستكمال تجميل المنطقة وزراعة الأشجار على الطريق.

وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قال المهندس السيد عبد السلام إن المعدات قامت بكنس الطريق الزراعي للمدينة وشارعي الترعة المستجده باتجاه السكة الحديد ومسجد السلطان يوميا وكنس مدخل المدينة البحري منطقة البحر الصغير وكنس محيط المدارس والمحكمة والمصالح الحكومية والشوارع،وتطهير مبنى مستشفى ميت سلسيل المركزي من الخارج والبوابات وغرف التقييم ومدخل العزل بالاضافة للتطهير بمحيط المستشفى في إطار خطة رئاسة المركز اليومية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع جميع الجهات لتطهير كافة المنشأت والمصالح الحكومية والشوارع الحيوية بالمدينة.

وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص إنه تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة من شارع تنيس وشارع سعد زغلول وشارع الامين وشارع الفردوس وشارع التحرير وشارع سليمان بجوار مكتب البريد القديم وشارع الميناء القبلي وشارع مبارك وشارع الجيش ورفع 72 طن،وفي الوحدة المحلية لقرية العصافرة مركز المطرية بداية من بوابة مركز ومدينة المطرية وحتى نهاية قرية أولاد صبور،ورفع تجمعات القمامة من منطقة الضغط العالي وشارع العزبة وشارع البحر وقرية اولاد صبور وقرية الضهير.

وفي مركز ومدينة أجا قالت الأستاذة رحاب المزين رئيس المركز إن رئاسة المركز وبالتنسيق مع مركز شرطه اجا قامت بتنفيذ الازاله الكلية لحالة تعدي على أرض زراعية تابعة للإصلاح الزراعي بقرية ميت العامل على مساحة 120متر مربع .