محافظة القليوبية: لن يسمح لأى شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل دون ارتداء الكمامة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، عدم السماح لأي شخص بدخول المنشأت الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشأت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30 مايو، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة وتنفيذا للقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن أى مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمسائلة القانونية والتغريم للمخالف بمبلغ 4000 جنيه.

وناشدت المحافظة، المواطنين بأن يكونوا جميعا على قدر المسؤولية للحفاظ على الوطن ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والعبور بالوطن لبر الأمان، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وطالب المحافظ، أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقاً للمواعيد المحددة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مناشداً المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.