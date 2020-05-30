اليوم السابع
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ما هى الإجراءات التى يجب اتباعها عند فتح عيادات الأسنان مرة أخرى فى إنجلترا؟

السبت، 30 مايو 2020 12:00 ص
ما هى الإجراءات التى يجب اتباعها عند فتح عيادات الأسنان مرة أخرى فى إنجلترا؟ الاسنان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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طلب من أطباء الأسنان في إنجلترا إعادة فتح العيادات اعتبارًا من 8 يونيو ، حيث واصلت بريطانيا تخفيف إجراءات الإغلاق، ووفقا لما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية قالت سارة هيرلي ، رئيس قسم طب الأسنان (CDO)  لإنجلترا ، أن أطباء الأسنان يمكنهم البدء في تحديد المواعيد الروتينية في غضون 10 أيام فقط

وتم السماح لأطباء الأسنان بإجراء علاجات طارئة طوال فترة الإغلاق ، ولكن تم منع المواعيد اليومية للحشوات والتيجان والجسور لمنع انتشار الفيروس

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كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه تم استيفاء الشروط الخمسة لإخراج البلاد من الإغلاق ، والتي قال مكتب تنمية المشاريع (CDO) سابقًا أنها ستكون المفتاح لإعادة الصناعة إلى العمل.  

وأضافت CDO أن العمليات الجراحية ستحتاج إلى الامتثال لمتطلبات الحكومة الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى قبل الافتتاح.  

وقالت هيرلي أن أطباء الأسنان سيظلون بحاجة إلى تقديم استشارات عبر الإنترنت وأنه ستكون هناك تغييرات جذرية في كيفية عمل العمليات الجراحية،و أنه قد يتعين تعديل العمليات الجراحية اعتمادًا على تخطيطها

قد تحتاج غرف الانتظار إلى التقسيم باستخدام زجاج البرسبيكس ، ويمكن إزالة المجلات وألعاب الأطفال ، وسيتعين وضع الكراسي بما يتماشى مع قاعدة المترين،وقالت سيتم قبول المرضى اعتمادا على شدة الحالة.

 

تم وضع الخطط بالتشاور مع مجموعات بما في ذلك جمعية طب الأسنان البريطانية (BDA).

وقد رحب رئيس  مجلس الادارة بالخطة ، لكنه حذر من أنه يجب إدارة التوقعات مضيفًا أن مكافحة العدوى والتشتيت الاجتماعي يمكن أن يقلل من السعة بنسبة تصل إلى الثلثين.

وأضافت نقابة طب الأسنان أن توافر معدات الوقاية الشخصية قد يحد من سرعة استعادة رعاية الأسنان ، مع اختلاف الممارسات.

دعا BDA الحكومة إلى تضمين طب الأسنان في استراتيجيتها الأوسع لمعدات الوقاية الشخصية للمساعدة في عودة الجميع إلى رعاية الأسنان الكاملة ، بالإضافة إلى الدعم المالي بما في ذلك عطلة أسعار الأعمال.

قال ميك أرمسترونج رئيس BDA سيحرص أطباء الأسنان على بدء تقديم الرعاية في أقرب وقت ممكن بأمان ، ولكننا سنحتاج إلى أن يتحلى الجميع بالصبر مع بدء الممارسات وتشغيلها.

يمكن لطبيب الأسنان فتح أبوابه ولكن لن يتمكن من توفير مجموعة كاملة من الرعاية بدون الأدوات اللازمة، على المدى الطويل ، لا يمكن للممارسات أن تظل طافية مع الدعم المستمر ، في حين يستمر التباعد الاجتماعي وتكاليف توفير الرعاية باهظة.

"إن فتح بوابات الفيضان يخاطر برفع التوقعات الزائفة ، ما لم تكن الحكومة مستعدة للخطوة والمساعدة".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: خلال هذا الوباء العالمي ، كان هناك طلب عالمي ضخم على معدات الحماية الشخصية ، وعلى الرغم من ذلك ، قدمت الحكومة أكثر من 1.5 مليار قطعة من معدات الحماية الشخصية.

 


الاسنان

اللثة

التهاب

الم

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