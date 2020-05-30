مايك بومبيو: الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها ضد استبداد الحزب الشيوعى الصينى

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستدافع عن نفسها ضد ما أسماه بـ"استبداد الحزب الشيوعى الصينى"، مشيرا إلى أن الحزب يسحق ما جعل هونج كونج مختلفة عن بقية الصين".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يسحق الحزب الشيوعي الصيني ما جعل هونج كونج مختلفة ومميزة عن بقية الصين، ونتيجة لذلك، لم يعد الرئيس يعتقد أنه من المبرر معاملة هونج كونج كما كان يتم معاملتها من قبل، ستدافع الولايات المتحدة عن نفسها من استبداد وطغيان الحزب الشيوعي الصيني".



بومبيو

وفى سياق متصل أبلغ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الكونجرس، بأن الصين أسقطت أى ادعاء بأن مواطنى هونج كونج يتمتعون بالحكم الذاتى الذى يتطلبه القانون، وذلك فى تقرير يشهد فيه بأن المنطقة لم تعد تستحق معاملة خاصة.

وفى تقرير بخصوص هونج كونج، أرسل إلى الكونجرس واطلعت عليه رويترز، قال بومبيو أيضا إنه يأمل أن يتمكن يوما ما فى المستقبل من أن يشهد مجددا بأن هونج كونج تتمتع مرة أخرى بحكم ذاتى كاف لضمان حصولها على المعاملة الخاصة بموجب القانون الأمريكي.

غير أنه أضاف "فى ضوء الظروف الحالية، فرصة حدوث ذلك بعيدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن إنه شهد أمام الكونجرس، بأن هونج كونج لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القوانين الأمريكية، مثلما كانت وهى تحت القانون البريطانى قبل يوليو 1997.

وقال بومبيو، فى بيان "لا يمكن لأى شخص عاقل أن يؤكد اليوم أن هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى عن الصين نظرا للحقائق على الأرض".