اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 10:00 م
خالد صلاح
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ماليزيا: استمرار منع رعايانا من السفر إلى الخارج بسبب كورونا

السبت، 30 مايو 2020 10:00 م
ماليزيا: استمرار منع رعايانا من السفر إلى الخارج بسبب كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كوالالمبور أ ش أ

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قال إسماعيل صبرى بن يعقوب، الوزير الأقدم للشؤون الأمنية فى ماليزيا، إن بلاده ستستمر فى منع رعاياها من السفر إلى الخارج فى الوقت الحالي، خاصة إلى البلدان المعرضة لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف بن يعقوب، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفى اليومى - بشأن قرار تقييد التحركات المشروط بماليزيا، إن القرار ينطبق أيضاً على الطلاب الذين يرغبون فى مواصلة دراستهم فى إندونيسيا لأنها من بين البلدان الأكثر عرضة للفيروس.

وأوضح بن يعقوب: "أنه لا يُسمح للماليزيين، بمن فيهم الطلاب، بالسفر إلى الخارج فى الوقت الحالي، وكذلك لا تقبل بعض البلدان دخول الوافدين من دول أخرى إلى بلادهم".

 


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