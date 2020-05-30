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ماس كهربائى يتسبب فى حريق بشقة سكنية بالمنصورية فى الجيزة

السبت، 30 مايو 2020 10:21 ص
ماس كهربائى يتسبب فى حريق بشقة سكنية بالمنصورية فى الجيزة حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة المنصورية بالجيزة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق الذي لم يسفر عن إصابات بين المقيمين بها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية، بمنطقة المنصورية. انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.  

وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.


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