لو فيها المواصفات دى اشترى وأنت مغمض.. اعرف اشتراطات الكمامة القطنية

كتب - إسلام سعيد

مع بدء تلقى طلبات مصانع الملابس الجاهزة، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات التى تم وضعها بتنسيق بين وزارتى الصحة والصناعة، ينشر "اليوم السابع" مواصفات الكمامة القطنية المطابقة لمعايير الجودة التى تم تحديدها من قبل وزارتي الصحة والصناعة.

- تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط.

- اشتراطات تصنيع الكمامات القماش حددت نوعية الخامات والصبغات المسموح بها.

-هيئة المواصفات والجودة وضعت التصميم الخارجي للكمامة ومعايير الكفاءة لتحقق فاعلية.

- الخامات المسموح بها يجب أن تكون خامات محققة الاشتراطات الصحية.

- لها فعالية آمنة للمستهلك وتكون خالية من الوبرة (Zero lint).

- الكمامة القطنية تخلو من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة.

-تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات.

-لابد أن تكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ

- تتميز بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون حدوث اختناقات لمستخدميها.

- تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية.

- تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة.

- تتحمل الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة

وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى انتاج الكمامات القماش حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشأت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

وطالب غازي الشركات الراغبة فى الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالاضافة الى توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية.