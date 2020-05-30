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لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات

السبت، 30 مايو 2020 09:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحقق التفوق بامتحانات آخر العام فى 8 خطوات وزارة التربية والتعليم والامتحانات
كتب محمود طه حسين

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قد يصاب بعض طلاب الثانوية العامة أثناء أداء الامتحان بحالة من عدم التركيز نتيجة بعض العوامل أبرزها الخوف والقلق من الامتحان باعتبار الثانوية العامة سنة تحديد مصير وتقوم على امتحان أوحد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى دليل الطالب لتحقيق التفوق.
 
ـ الالتزام بمعدلات النوم الطبيعية بحيث لا تقل عن 8 ساعات خاصة فى ليلة الامتحان.
 
ـ التركيز على الأكلات التى تقوى الذاكرة مثل التفاح والمكسرات والبيض الحليب والعصائر الطبيعية.
 
ـ الالتزام بمراجعة مقرر الترم الأول ومنهج الترم الثانى حتى 15 مارس الماضى فقط.
 
ـ الالتزام بالحضور فى موعد دخول لجنة الامتحان وعدم التأخر.
 
ـ  الابتعاد عن صفحات الغش وعدم التركيز معها لأنها لن تفيدك فى شئ.
 
ـ التزام الهدوء داخل اللجنة وعدم إثارة أى مشكلات حتى لا تؤثر على تركيزك.
 
ـ الثقة بالنفس حيث تساعد الطالب على تخطى أى عقبات أو أسئلة صعبة داخل الامتحان.
 
ـ التأكد من أن الأسئلة ستكون فى مستوى الطالب المتوسط حسب قدرات كل طالب ولن تكون تعجيزية.
 
ـ قراءة إرشادات الأسئلة فى الصفحة التالية لغلاف بوكليت الامتحان والتركيز جيدا فى السؤال قبل البدء فى الإجابة .
 
ـ أبدا بأى جزئية فى الامتحان جاوب السؤال ثم الأصعب بالتدرج مع الحفاظ على وقت الامتحان.
 

التربية والتعليم

تحقيق التفوق

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