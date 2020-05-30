لجان شعبية في أمريكا.. دوريات مدنية في فترة الحظر لحماية مينيسوتا

كتبت: نهال ابو السعود

أطلق الأمريكيون الأصليون في مينيابوليس دوريات ليلية لحماية مجتمعهم بعد أن تضرر عدد من الأعمال التجارية خلال عدة أيام من الاحتجاجات والدمار، وفقًا للإندبندنت.

وقال قادة المجتمع إنهم يتفهمون الغضب والشعور بالتهميش الذي قد يدفع السكان خاصة من الأصول الأفريقية إلى إشعال النار في المباني مثل البنوك ومحلات الخمور ولكن تدمير محلات البقالة والصيدليات يضر فقط بالمصالح.

وبينما فرضت سلطات المدينة حظرًا للتجول في تمام الساعة الثامنة مساء، قال قادة المجتمع إنهم حصلوا على إذن من مكتب رئيس البلدية ليكونوا في الشوارع بصفة حمائية.

وأوضحت ليزا بيلانجر بصفتها مديرة مشاركة للحركة القومية الأمريكية الهندية (AIM) ، إن المجتمع لديه مواريث احتجاج مع الأمريكيين من أصل أفريقي وكان منذ فترة طويلة جزءًا من حركة الحقوق المدنية.

قالت بيلانجر: "بدأت الاحتجاجات بعد القتل الوحشي لجورج فلويد.. لكنهم تحولوا إلى أعمال عنف طوال الليل وفقدوا السيطرة على احتجاجاتهم وتحولوا إلى أعمال شغب، مع نهب واقتحام المباني والعديد من الشركات."

وأضافت: "على مر السنين، كانت هناك العديد من القضايا المختلفة التي كان علينا أن نقف ونحاربها وهكذا دخلنا في شراكة مع المجتمعات الأمريكية الأفرقية على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الوطني ".

يوم السبت بعد يوم رابع من الاحتجاجات السلمية إلى جانب أعمال التدمير والحرق العمد في مينيابوليس، ادعى حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز أن 80% من المتظاهرين يمكن أن يكونوا من خارج المنطقة، حيث قال: "تتعرض مدينتا مينيابوليس وسانت بول للهجوم" ، زاعمًا أن أعمال الضرر كانت "محاولة منظمة لزعزعة استقرار المجتمع المدني".

وقال مايكل جوز، الرئيس التنفيذي لشركة merican Indian Community Development Corporatio، عن إطلاق الدوريات التي يقودها الأمريكيون الأصليون: "نحن نحمي مجتمعنا".