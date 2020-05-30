اليوم السابع
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كوريا الشمالية تعلن تأييد إجراءات الصين فى هونج كونج

السبت، 30 مايو 2020 05:00 ص
كوريا الشمالية تعلن تأييد إجراءات الصين فى هونج كونج احتجاجات هونج كونج
رويترز

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عبرت كوريا الشمالية اليوم السبت عن دعمها لقرار الصين فرض قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج واصفة الإجراء بأنه "خطوة مشروعة" لحماية أمن البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن ممثل لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله "بما أن قضية هونج كونج تتعلق تماما بالشؤون الداخلية للصين فإنه لا يحق لأي بلد أو قوة قول هذا أو ذاك".

وأضاف قائلا "نعارض بشكل قاطع ونرفض التدخل الخارجي الضار بالأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لهونج كونج".

تأتي تعليقات كوريا الشمالية بعد تحرك بكين قبل أيام لفرض قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج يقول البعض إنه قد يقيد الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهته مع الصين بتعهده بإنهاء الوضع التجاري الخاص لهونج كونج مع الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية أيدت بكين من قبل بشأن الاحتجاجات في هونج كونج.

 


كوريا الشمالية

هونج كونج

الصين

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