كهرباء جنوب الدلتا: الانتهاء من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تحرص على التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، موكداً أن هذه العدادات لها مميزات عديدة أهمها حساب المستهلك على قيمة الاستهلاك الفعلى فقط من الكهرباء علاوة على القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك.

وقال عبد الحكم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالى عدد المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع فى يونيو المقبل إلى مليون 120 ألف عداد مسبوق الدفع.

الجدير بالذكر أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد و تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، ويتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح ويستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد" ، علاوة على القضاء على مشاكل الفواتير المبالغ فيها ، ويمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.