اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كهرباء بنى سويف: حررنا محضرا بعد التعدى بالبناء على حرم محول بنزلة الزاوية

السبت، 30 مايو 2020 03:00 ص
كهرباء بنى سويف: حررنا محضرا بعد التعدى بالبناء على حرم محول بنزلة الزاوية محول الكهرباء
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد خير رئيس قطاع شركة كهرباء مصر الوسطى ببنى سويف إنه ردا على ما نشره اليوم السابع فى صحافة المواطن ضمن مبادرة سيبها علينا، بعنوان "قارئ يشكو من محول كهرباء وسط المنازل بقرية ببنى سويف " فإن هناك منزلا وحيدا تم بناؤه حديثا بجوار محول الكهرباء بقرية نزلة الزاوية بمركز ببا جنوب بنى سويف، ما يعد تعديا على حرم الضغط العالى، وتم تحرير مذكرة ومحضر شرطة بالواقعة، علاوة على إخطار الوحدة المحلية بهليه التابع لها القرية، موضحا أنه بمخاطبة هانى جويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أفاد بأن سبب رفض طلب نقل المحول من مكانه الحالى يعود إلى عدم وجود كتلة سكنية بجواره، والمنازل الموجودة جميعها مخالفة.

وأشار محمد خير إلى استبدال مفتاح المحول بآخر جديد نظرا لأن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى فصل القواطع الفرعية باللوحة أكثر من مرة خلال يوم واحد فقط، وتشهد المنطقة التى تعتمد فى تغذيتها على المحول وكذلك جميع أرجاء القرية حاليا استقرارا فى التغذية الكهربائية.

وأطلق  "اليوم السابع" مبادرة سيبها علينا حرصا منه على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجد القراء فيه وسيتم نشرها باسمائهم على موقع اليوم السابع.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار عاجله

بنى سويف

سيبها علينا

نزله الزاويه قطاع الكهرباء

منازل مخالفه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

كهرباء جنوب الدلتا: الانتهاء من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

كهرباء جنوب الدلتا: الانتهاء من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة