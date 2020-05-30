كهرباء بنى سويف: حررنا محضرا بعد التعدى بالبناء على حرم محول بنزلة الزاوية

بنى سويف أيمن لطفى

قال المهندس محمد خير رئيس قطاع شركة كهرباء مصر الوسطى ببنى سويف إنه ردا على ما نشره اليوم السابع فى صحافة المواطن ضمن مبادرة سيبها علينا، بعنوان "قارئ يشكو من محول كهرباء وسط المنازل بقرية ببنى سويف " فإن هناك منزلا وحيدا تم بناؤه حديثا بجوار محول الكهرباء بقرية نزلة الزاوية بمركز ببا جنوب بنى سويف، ما يعد تعديا على حرم الضغط العالى، وتم تحرير مذكرة ومحضر شرطة بالواقعة، علاوة على إخطار الوحدة المحلية بهليه التابع لها القرية، موضحا أنه بمخاطبة هانى جويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أفاد بأن سبب رفض طلب نقل المحول من مكانه الحالى يعود إلى عدم وجود كتلة سكنية بجواره، والمنازل الموجودة جميعها مخالفة.

وأشار محمد خير إلى استبدال مفتاح المحول بآخر جديد نظرا لأن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى فصل القواطع الفرعية باللوحة أكثر من مرة خلال يوم واحد فقط، وتشهد المنطقة التى تعتمد فى تغذيتها على المحول وكذلك جميع أرجاء القرية حاليا استقرارا فى التغذية الكهربائية.

وأطلق "اليوم السابع" مبادرة سيبها علينا حرصا منه على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجد القراء فيه وسيتم نشرها باسمائهم على موقع اليوم السابع.