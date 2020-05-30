اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 09:30 م
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"كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. مبادرة لتضامن بنى سويف لحماية الأسر الفقيرة من كورونا

السبت، 30 مايو 2020 09:26 م
"كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. مبادرة لتضامن بنى سويف لحماية الأسر الفقيرة من كورونا كمامات-أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلنت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، عن إطلاق مبادرة بعنوان "كمامتك هتوصلك لحد بيتك"، تشمل توزيع الكمامات بالمجان على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع مراكز المحافظة السبع الإدارية، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتطبيق قرارات رمجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن التالية البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة، بدءًا من اليوم السبت، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وناشدت إحسان أبوزيد، فى بيان لها، جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والأهلية وجميع أطياف المجتمع، بضرورة التكاتف وتدعيم المبادرة للحفاظ على المواطنين البسطاء من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفى نفس الصدد أوضحت إحسان أبو زيد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، أن المديرية تتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدنى فى المجالات المختلفة، ومنها المشاركة فى توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة والمتأثرة سلبًا بتداعيات مجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتة الى أن مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات ركيزة وشريك أساسى مع مديرية التضامن الاجتماعى فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأبرزها العمالة غير المنتظمة، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، لذلك ندعو مسئوليها إلى مضاعفة الجهود والمشاركة الفعالة كما عودتنا فى الظروف الحالية، ونحن ندعم هذه الجهود بكل الإمكانيات المتاحة طالما نتج عنها وصول الدعم الى مستحقية من الفقراء والأسر الأكثر احتياجًا، علاوة على العمالة غير المنتظمة.

 


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