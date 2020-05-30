وتطبخ "لوسيفين" وهي مزيج من مأكولات قوميات هان ومياو و دونج من الخيزران المخلل، واللفت المجفف، والخضروات الطازجة والفول السوداني، وتقدم في مرق المعكرونة الحار بنكهة حلزونات النهر.



وتعد "لوسيفين" غذاء شوارع مميزا في ليوتشو بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين. وبفضل الترويج الرسمي والتجارة الالكترونية، شهدت هذه الأكلة زيادة في شعبيتها في أجزاء أخرى من الصين والعالم في السنوات الأخيرة.



وحققت صناعة معكرونة الحلزون، فى مدينة "ليوتشو" عام 2019، ناتجا بأكثر من 7 مليارات يوان (حوالي 978 مليون دولار).