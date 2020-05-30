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قطر تسجل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 55262

السبت، 30 مايو 2020 01:17 م
قطر تسجل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 55262 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عبر بيان مقتضب بحسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت، تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 55262، ووفاة 36 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، وتعافى 5235 حالة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 25839 حالة.

 

فى غضون ذلك، تخطت أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 6 ملايين مصابا، فبحسب "وورلد ميتر" وصل عدد المصابين إلى 6.045.653، بينما وصل عدد الوفيات جراء كوفيد 19 إلى 367.116 ، وتماثل للشفاء 2.671.440 حالة.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر في البيت الأبيض، أنه أنهى علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية وألقى ترامب باللوم على معالجة منظمة الصحة العالمية لوباء كورونا في الصين كجزء من السبب.

وقال ترامب: "لقد قمنا بالتفصيل بالإصلاحات التي يجب عليها إجراؤها والتعامل معها بشكل مباشر ولكنهم رفضوا التصرف. لأنهم فشلوا في إجراء الإصلاحات المطلوبة والمطلوبة بشدة ، سننهي اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه تلك الأموال إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم وتستحق احتياجات عاجلة للصحة العامة العالمية. العالم بحاجة إلى إجابات من الصين بشأن الفيروس. يجب أن تكون لدينا شفافية".

 
 

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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