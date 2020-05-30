قطاع المعاهد الأزهرية يوجه بإرسال نتائج النقل للاعتماد بحد أقصى 1 يونيو

كتب لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التوجيهات لمديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم والأوائل وموجهي الإدارات وشيوخ المعاهد، وذلك فى ضوء استجابة لتكليف وكيل الأزهر، حيث يتم الانتهاء من نتيجة البحوث لجميع سنوات النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى وإرسالها للاعتماد من المنطقة يوم الاثنين الموافق 1 يونيو.

علما بأن الطالب الذى لم يتقدم ببحث ودخل الدور الأول يرصد له فى النصف الثانى أما الطالب الذى لم يدخل النصف الأول وتقدم ببحث فى النصف الثانى فله دور ثان تحريريا وسوف يتم تحديد موعد للامتحان من قِبل قطاع المعاهد.

أما الطالب الذى لم يُحقق ربع الدرجة فى النصف الأول وتقدم ببحث مقبول فيرصد له ناجح، وبالنسبة لأبحاث طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية فيتم تسليمها للمنطقة بدءًا من غدا الأحد 31 مايو دون التقيد بالمواعيد التى سبق تحديدها لكل إدارة وذلك لسرعة إنجاز العمل واعتماد النتيجة.

وعلى رئيسى كنترولى الشهادتين الابتدائية والإعدادية استدعاء أعضاء الكنترول تليفونيا وذلك لبدء أعمال الكنترول من يوم الاثنين 1 يونيو.