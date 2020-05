فيديو وصور.. إغلاق البيت الأبيض بسبب احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد

وقالت وسائل إعلام أمريكية، وفق روسيا اليوم، إنه ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا - لافاييت بارك، تم إغلاق البيت الأبيض، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين.

The hundreds still with this protest are marching away from the White House eastbound for the Capitol building. Pennsylvania Avenue is shut down for blocks but cars watching them pass are honking in support.



Out ahead are the Trump Hotel and the Justice Dept. pic.twitter.com/5dhkugYKUs