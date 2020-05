فيديو.. متظاهرين فى ولاية أتلانتا يحطموا واجهة مبنى CNN

كانت واجهة مبنى شبكة CNN فى ولاية أتلانتا الأمريكية مسرحًا لاحتجاجات عنيفة مساء الجمعة، أسفرت عن أضرار في الجزء الأمامي من المبنى وداخله.

بدأت الاحتجاجات سلمية في وقت سابق بعد الظهر عندما تجمعت الحشود في حديقة سينتينيال الشهيرة في المدينة والتي بدأت ردا على وفاة جورج فلويد الذي قتل يوم 25 مايو في مينيابوليس.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom