فيديو.. متظاهرين فى ولاية أتلانتا يحطموا واجهة مبنى CNN

كتبت: نهال ابو السعود

كانت واجهة مبنى شبكة CNN فى ولاية أتلانتا الأمريكية مسرحًا لاحتجاجات عنيفة مساء الجمعة، أسفرت عن أضرار في الجزء الأمامي من المبنى وداخله.

بدأت الاحتجاجات سلمية في وقت سابق بعد الظهر عندما تجمعت الحشود في حديقة سينتينيال الشهيرة في المدينة والتي بدأت ردا على وفاة جورج فلويد الذي قتل يوم 25 مايو في مينيابوليس.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

وفي المساء بدأ المتظاهرون بالتحرك نحو واجهة مركز CNN، حيث اجتمعت الشرطة، وخلال الساعات القليلة التالية، تضخم الحشد مع استدعاء قوات التدخل السريع SWAT للمساعدة في السيطرة على الحشود.

يمكن رؤية المتظاهرين وهم يحطمون مركز CNN في وسط مدينة أتلانتا، حيث شوهد البعض منهم يقومون بتخريب شعار CNN ويكسرون زجاج المبنى ويقتحموا المركز كما سمع المتظاهرون وهم يرددون الخطاب المناهض لوسائل الإعلام.

وقامت مجموعة من المتظاهرين بتدمير سيارات قسم شرطة أتلانتا كانت متوقفة أمام CNN.

تحدثت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، خلال مؤتمر صحفي مباشرة إلى المتظاهرين قائلة: "لقد شوهت مبنى سي إن إن الذي بدأه تيد تورنر في أتلانتا ، قبل 40 عامًا لأنه آمن بمن نحن كمدينة".

يذكر أنه قد ألقى القبض على طاقم CNN أثناء تقديم تقرير مباشر صباح الجمعة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات المستمرة بعد وفاة جورج فلويد، وقد تم الإفراج عن الصحفيين بعد ساعة تقريبًا.