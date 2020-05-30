اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. متظاهرين فى ولاية أتلانتا يحطموا واجهة مبنى CNN

السبت، 30 مايو 2020 07:30 م
فيديو.. متظاهرين فى ولاية أتلانتا يحطموا واجهة مبنى CNN متظاهرين فى ولاية أتلانتا يحطموا واجهة مبنى CNN
كتبت: نهال ابو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كانت واجهة مبنى شبكة CNN فى ولاية أتلانتا الأمريكية مسرحًا لاحتجاجات عنيفة مساء الجمعة، أسفرت عن أضرار في الجزء الأمامي من المبنى وداخله.

بدأت الاحتجاجات سلمية في وقت سابق بعد الظهر عندما تجمعت الحشود في حديقة سينتينيال الشهيرة في المدينة والتي بدأت ردا على وفاة جورج فلويد الذي قتل يوم 25 مايو في مينيابوليس.

وفي المساء بدأ المتظاهرون بالتحرك نحو واجهة مركز CNN، حيث اجتمعت الشرطة، وخلال الساعات القليلة التالية، تضخم الحشد مع استدعاء قوات التدخل السريع SWAT للمساعدة في السيطرة على الحشود.

يمكن رؤية المتظاهرين وهم يحطمون مركز CNN في وسط مدينة أتلانتا، حيث شوهد البعض منهم يقومون بتخريب شعار CNN ويكسرون زجاج المبنى ويقتحموا المركز كما سمع المتظاهرون وهم يرددون الخطاب المناهض لوسائل الإعلام.

وقامت مجموعة من المتظاهرين بتدمير سيارات قسم شرطة أتلانتا كانت متوقفة أمام CNN.

تحدثت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، خلال مؤتمر صحفي مباشرة إلى المتظاهرين قائلة: "لقد شوهت مبنى سي إن إن الذي بدأه تيد تورنر في أتلانتا ، قبل 40 عامًا لأنه آمن بمن نحن كمدينة".

يذكر أنه قد ألقى القبض على طاقم CNN أثناء تقديم تقرير مباشر صباح الجمعة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات المستمرة بعد وفاة جورج فلويد، وقد تم الإفراج عن الصحفيين بعد ساعة تقريبًا.

 


الولايات المتحدة

مظاهرات أمريكا

اتلاتنا

cnn

جورج فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة