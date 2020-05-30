اليوم السابع
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فيديو.. انتظام الحركة المرورية بمحور المشير فى التجمع الخامس

السبت، 30 مايو 2020 12:49 م
فيديو.. انتظام الحركة المرورية بمحور المشير فى التجمع الخامس محور المشير طنطاوى
كتبت أمنية الموجى

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انتظمت حركة مرور السيارات، بطريق الـ"na" ومحور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة اليوم السبت، وسادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، وكذلك الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.

ورصدت كاميرا اليوم السابع الحالة المروريية بشوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسياب مروري فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية،  وشهد نفق الأزهر، انسيابا فى حركة المرور أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وانتشر رجال المرور لتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، بصحبة الأوناش لسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية .

واستقرت الحالة المرورية على محور صفط اللبن من الطريق الدائرى حتى كوبرى ثروت والعكس، وكذلك شارعى الهرم وفيصل اللذين شهدا سيولة مرورية تامة بالاتجاهين فى القادم من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة والعكس.

وانتظمت حركةالسيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وانتظمت حركةالسيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

كما يشهد كورنيش النيل سيولة مرورية تامة على مناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي ومناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق الكيت كات وإمبابة والوراق، ويشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية بمناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق القاهرة، وكذلك الأمر بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة ومناطق الدقي وشارع التحرير.

 

 

 


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