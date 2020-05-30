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فيديو.. الصين كلمة السر.. العلاقة بين ترامب والصحة العالمية تصل لطريق مسدود

السبت، 30 مايو 2020 04:00 م
فيديو.. الصين كلمة السر.. العلاقة بين ترامب والصحة العالمية تصل لطريق مسدود ترامب

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منظمة الصحة العالمية مجرد دمية فى يد الصين، هكذا يرى الرئيس الأمريكى ترامب أداء المنظمة الدولية منذ بداية جائحة كورونا، والآن يبدو أن العلاقة بين Who وترامب وصلت لطريق مسدود.

أعلن ترامب قطع العلاقة مع المنظمة الدولية بشكل رسمى، ولكن كيف وصل الحال لهذا الحد؟ وما تأثيراته على المنظمة والعالم أجمع؟.

 

يتهم ترامب المنظمة بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية والانقياد بصورة عمياء وراء حلفاء الصين، وتتهم واشنطن بكين بالتستر على فداحة الوباء حين ظهر فى ووهان، ونددت إدارة ترامب بإرجاء الصحة العالمية اتخاذ قرار بشأن فيروس كورونا.

 

فى الفيديو التالى نستعرض مزيدا من التفاصيل حول القصة :

 

 


الصين

أمريكا

ترامب

منظمة الصحة العالمية

كورونا

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