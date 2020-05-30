اليوم السابع
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خالد صلاح
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فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. أطباء العرب: التدخين يزيد إصابات كورونا

السبت، 30 مايو 2020 10:40 م
فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. أطباء العرب: التدخين يزيد إصابات كورونا التدخين يزيد إصابات كورونا
أ ش أ

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قال الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أن التدخين بكل أنواعه، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا، ونقل العدوى للآخرين، وذلك فى ظل تفشى الوباء، الذى أودى بحياة أكثر من 360 ألف شخص حول العالم حتى الآن.

وتزامنا مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لمكافحة التدخين، أكد رسلان فى بيان أصدره اليوم إن التدخين بكل أنواعه، سواء السجائر أو النرجيلة (الشيشة) أو السجائر الإلكترونية تزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا، حيث إنه يقلل من قدرة الرئة، علاوة على أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بـ الفيروس مقارنة بغير المدخنين.

ونبه رسلان إلى أن انتشار كورونا فرصة جيدة للتوقف عن عادة التدخين القاتلة، من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة الأشخاص المحيطين بهم، فى ظل تفشى وباء كورونا.

وشدد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب على أن التبغ يعد عاملاً رئيسياً أيضا من عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكرى التى تجعل الأشخاص المصابين بها أكثر عرضةً أيضاً للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بفيروس كورونا.

وبالتزامن مع فعاليات اليوم العالمى للتدخين، دشن المركز العربى للتوعية الصحية (وعي) حملة للتوعية بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، ما يعزز فرص الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا أن المرض يهاجم الرئتين على وجه التحديد.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للإمتناع عن التدخين 31 مايو من كل عام، ويأتى احتفال هذا العام وسط جائحة فيروس كورونا، والذى شددت فيه المنظمة الدولية، بأهمية التأثير على جيل الشباب والأطفال بتجنب التدخين نظرا لخطورته على صحتهم.

وقالت المنظمة، إن التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بينهم 7 ملايين عن طريق التعاطى المباشر، ونحو 1.2 مليون حالة من خلال التدخين السلبي.

 


كورونا

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فيروس كورونا

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كوفيد 19

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