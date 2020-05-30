فلسطين: ارتفاع عدد وفيات كورونا بين أبناء الجاليات فى العالم إلى 106

رويترز

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية فى العالم، ارتفع إلى 106 كما زادت الإصابات إلى 1750 حالة، وأضافت الوزارة، فى بيان أن آخر أربع حالات وفاة بين أبناء الجاليات الفلسطينية سُجلت اليوم منها حالتان فى قطر وواحدة فى السعودية وأخرى فى الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة، فى بيانها أن من بين الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ست إصابات لأطباء فلسطينيين فى البرازيل.

وأضافت أنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لفلسطينيين فى قطر، ليرتفع عدد الإصابات فى صفوف الجالية هناك إلى 276 من بينهم أربعة أشخاص فى العناية المركزة.

وتشير بيانات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني، إلى أن عدد الفلسطينيين بلغ حوالى 13 مليون نسمة مع نهاية عام 2019 ويعيش حوالى ستة ملايين منهم فى الدول العربية إضافة إلى نحو 700 ألف فى دول أخرى.

وتضيف البيانات، أن هناك حوالى خمسة ملايين فلسطينى يعيشون فى الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إضافة إلى حوالى 1.6 مليون فلسطينى يعيشون فى إسرائيل.

وسجلت 626 إصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منها 179 فى مدينة القدس و61 فى قطاع غزة إلى جانب خمس حالات وفاة.