فض 46 حالة إشغال لسوق عشوائية في القصاصين بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نفذت رئاسة مركز ومدينة القصاصين الجديدة برئاسة هدى عبدالغفار، رئيس مركز ومدينة القصاصين والمهندس سمير طلبة، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية بالمدينة، تنفيذًا لتعليمات وقرارات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت هدى عبدالغفار، إنه تم رفع ٤٦ حالة إشغال من الطريق وتم إغلاق كل المداخل الرئيسية المؤدية إلى "السويقة" داخل المدينة بمعدات مجلس مدينة القصاصين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار حالات الإصابة بالمرض، وحرصًا على صحة المواطنيين وسلامتهم.

أضافت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، أن البائعة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، كانوا يحاولون افتراش الأرصفة، وتم منعهم نظرًا لما تسببه تلك الأسواق من تجمعات وزحام المواطنين.