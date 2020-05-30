فض سوق للخضار على مساحة 11فدان بشبرا الخيمة وإحالة المخالفين للنيابة

القليوبية إبراهيم سالم

تلقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بلاغا بإنشاء سوق للخضار بمنطقة شارع ترعة الإسماعيلية بحوض الدكر بحي شرق شبرا الخيمة، على مساحة 11 فدان بالمخالفة القانونية، وعلى الفور كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وعلى الفور توجه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والإدارات المعاونة وبمصاحبه مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المكان وتبين بأنه يتم انشاء سوق للخضار بتلك المنطقة، وتم فض وإخلاء المكان ومصادرة الموازيين الموجودة، واتخاذ كافه الإجراءات، وتحويل جميع المخالفين إلى النيابة العسكرية لإعمال شؤونها.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.



تحريز المكاييل



خلال فض السوق



رفع الاشغالات بالمكان