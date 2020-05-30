اليوم السابع
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فحص فيديو مشاجرة نزلاء بقسم شرطة يثبت قدمه وإعادة تدويره

السبت، 30 مايو 2020 12:50 ص
فحص فيديو مشاجرة نزلاء بقسم شرطة يثبت قدمه وإعادة تدويره شائعات مواقع التواصل ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعاد بعض رواد السوشيال ميديا تداول فيديو قديم لمشاجرة بين عدد من المحتجزين داخل قسم شرطة على انها حالية، وتبين انها قديمة وتم احتواؤها وقتها.

جاء ذلك على خلفية تداول موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمقطع فيديو يتضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل حجز أحد أقسام الشرطة.
 
وتبين أن الواقعة "قديمة" وقعت أحداثها داخل حجز أحد الأقسام فى وقت سابق، وتم السيطرة عليها فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف تلك المشاجرة .. وتم عرضهم على جهات التحقيق والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيق.
 

 


فيديو

مشاجرة

شائعات

حوادث

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