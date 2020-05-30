اليوم السابع
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غلق 7 محال وضبط 16 شخصا خرقوا حظر التجوال بمدينة طوخ

السبت، 30 مايو 2020 01:25 ص
غلق 7 محال وضبط 16 شخصا خرقوا حظر التجوال بمدينة طوخ غلق وتشميع محال مخالفة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ بالقليوبية بقيادة سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، حملة بالاشتراك مع مركز شرطة بحضور النقيب عماد عطا، فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.

وأوضح "عمر" أن الحملة استهدفت متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر المحلات التجارية والحرفية وحظر حركة المواطنين، وشملت الحملة قرى نامول ومشتهر والدير، حيث تم غلق وتشميع ٧ محلات مخالفة قرار الحظر، كما تم ضبط ١٦ مواطن خرقوا الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأشار عمر، إلى أن الحملات مستمرة لضبط الشارع والتزام المواطنين بقرارات الحكومة في التصدي لفيروس كورونا حفاظاً على سلامتهم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 

اتخاذ الإجراءات مع المحال المخالفة
اتخاذ الإجراءات مع المحال المخالفة

 

تشميع المحال المخالفة
تشميع المحال المخالفة

 

خلال الحمة
خلال الحمة

 

غلق المحال المخالفة
غلق المحال المخالفة

 


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