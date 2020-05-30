غلق معرض سيارات واستديو تصوير فى حملة لمرافق الغربية

الغربية - محمد طارق

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية بقيادة العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالمحافظة ، مساء أمس الجمعة، حمله مكبرة ،بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة كفر الزيات ، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي والملاعب بتطبيق حظر التجوال .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بمحافظة الغربية يفيد بتشميع وغلق معرض سيارات واستوديو تصوير، لكسرهم حظر التجول ، تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر ، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب يبلغ من العمر 18عاما مقيم بمدينة زفتى، لقيامه بمعاونة مودة الأدهم فتاة "التيك توك" فى نشر فيديوهات للمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم التحفظ على لاب توب وهاتف محمول ملك المتهم، وتم نقل المتهم برفقة مأمورية للقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المتهم بعد قيامه بالترويج للفيديوهات الخاصة بالمتهمة من خلال عدة حسابات مختلفة، ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بسرعة ضبط المتهم، وتم إعداد مأمورية من ضباط مباحث زفتى برئاسة العقيد أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والمقدم أحمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد احمد رمزي رئيس مباحث قسم زفتى، والنقيب عبد الحكيم درويش معاون مباحث القسم، وتم مداهمة منزل المتهم ويدعى" ا.س" مقيم كفر عنان، واعترف بارتكابه للواقعة وتسويق ونشر وبث فيديوهات للمتهمة موده الادهم مقابل مبالغ ماليه عن طريق حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التحفظ علي هاتفه وجهاز لاب توب.