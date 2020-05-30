اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق معرض سيارات واستديو تصوير فى حملة لمرافق الغربية

السبت، 30 مايو 2020 01:13 ص
غلق معرض سيارات واستديو تصوير فى حملة لمرافق الغربية غلق محال أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية بقيادة العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالمحافظة ، مساء أمس الجمعة، حمله مكبرة ،بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة كفر الزيات ، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي والملاعب بتطبيق حظر التجوال .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بمحافظة الغربية يفيد بتشميع وغلق معرض سيارات واستوديو تصوير، لكسرهم حظر التجول ، تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر ، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب يبلغ من العمر 18عاما مقيم بمدينة زفتى، لقيامه بمعاونة مودة الأدهم فتاة "التيك توك" فى نشر فيديوهات للمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم التحفظ على لاب توب وهاتف محمول ملك المتهم، وتم نقل المتهم برفقة مأمورية للقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المتهم بعد قيامه بالترويج للفيديوهات الخاصة بالمتهمة من خلال عدة حسابات مختلفة، ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بسرعة ضبط المتهم، وتم إعداد مأمورية من ضباط مباحث زفتى برئاسة العقيد أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والمقدم أحمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد احمد رمزي رئيس مباحث قسم زفتى، والنقيب عبد الحكيم درويش معاون مباحث القسم، وتم مداهمة منزل المتهم ويدعى" ا.س" مقيم كفر عنان، واعترف بارتكابه للواقعة وتسويق ونشر وبث فيديوهات للمتهمة موده الادهم مقابل مبالغ ماليه عن طريق حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التحفظ علي هاتفه وجهاز لاب توب.


اخبار مصر اليوم

اخبار مصرية

اخبار الغربية

اخبار عاجلة

الغربية

مرافق الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة