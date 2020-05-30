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غرفة القاهرة: تراجع استهلاك المصريين فى الصيف وراء انخفاض أسعار الخضراوات

السبت، 30 مايو 2020 12:00 ص
غرفة القاهرة: تراجع استهلاك المصريين فى الصيف وراء انخفاض أسعار الخضراوات سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة منخفضة كثيراً خلال الفترة الحالية بسبب الإنتاجية العالية للعروة الصيفية من المحاصيل الزراعية في مصر، وركود الأسواق بعد انتهاء مواسم رمضان والأعياد، علاوة على تراجع استهلاك المصريين خلال فصل الصيف، موضحاً أن طابع استهلاك المصريين موسمي، حيث يزداد خلال فترة الأعياد، كما يزداد خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف كثيراً، نظراً لبرودة الجو خلال الشتاء، وهو ما يتطلب أكل كميات كبيرة للتدفئة، في مقابل فصل الصيف يتجه أغلب المستهلكين إلى شراء العصائر والفواكه المرطبة للتغلب على ارتفاع الحرارة.
 
 
واستعرض "النجيب"، أبرز أسعار الخضروات التي انخفضت أسعارها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إن سعر الليمون انخفض ليتراوح بين 10 إلى 12 جنيها بدلا من 25 جنيه للكيلو، وواصلت 
أسعار الطماطم والبصل والبطاطس استقرارها للشهر الثامن على التوالي، كما تراجعت أسعار الباذنجان من 8 جنيهات ليترواح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والفلفل من 20 جنيها إلى 2-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان من 25 جنيها إلى 7 جنيهات، ونزل سعر الخيار من 5-8 جنيهات إلى 2-2.5 جنيه للكيلو، وانخفضت أسعار الفاصوليا من 20 جنيها إلى 3.5-4.5 جنيه للكيلو، والبامية إلى 8-15 جنيها بدلا من 30 جنيها، والملوخية من 2.5-3 جنيه بدلا من 7-8 جنيهات للكيلو.
 
وأضاف أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، انخفضت أسعار المشمش من 5-9 جنيهات للكيلو بدلا من 30 جنيها، والخوخ من 3-5 جنيهات بدلا من 13-15 جنيها، والكانتلوب تراجعت أسعاره من 9-10 جنيهات إلى 4-5 جنيهات، وتراوح سعر البطيخ بين 15-20 للكيلو، منوها إلى أن أسعار البطيخ تراجعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة المعروض وتوسع الدولة في مشروعات الصوب الزراعية علاوة على ارتفاع إنتاجية هذا العام، وهي نفس أسباب تراجع أسعار المحاصيل الأخرى.
 
وأشار "النجيب"، إلى زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية، حيث أصبحت تحتل الصدارة في إنتاج وتصدير عدد كبير من الموالح أبرزها البرتقال، ورغم زيادة الصادرات لم تتأثر الأسعار محلياً.
 

اسعار الخضار

انخفاض اسعار الخضار

الاستهلاك

غرفة القاهرة

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