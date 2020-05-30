عودة عمال قطاع الأعمال العام للمصانع ومواقع الإنتاج بإجراءات احترازية اليوم

كتب عبد الحليم سالم

تبدأ شركات قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، العودة للعمل مجددا بعد إجازة العيد، وسط إجراءات احترازية بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث من المقرر - بحسب المصادر - عودة العمال فى المصانع، وفى مختلف المواقع الإنتاجية ومواقع العمل، فى حين تستأنف بعض إدارات الشركات العمل اعتبارا من غد الأحد، وفق متطلبات العمل ولائحة الشركات التابعة والشركات القابضة التابعة للوزارة.

وأشار المهندس أحمد أبو شبانة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والإنشاءات، إيجيكو، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة التزمت تماما بتعليمات وزارة قطاع الأعمال العام الخاصة، بتنفيذ قرارات الحكومة فيما يتعلق بمنح العاملات والعاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازات لحين زوال خطر انتشار الفيروس، على أن يتم البدء فى العمل فى المواقع اليوم وفق قرارات الحكومة.

وقررت الحكومة تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وممن ينطبق عليها القرار شركات قطاع الأعمال العام.

ويُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.

كما يُمنح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفى، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.