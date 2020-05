طلاب أسنان جامعة القناة يطالبون بإلغاء اختبارات نهاية العام واستبدالها بإلكترونية

الإسماعيلية - السيد فلاح

بعد تفشى فيروس كورونا وتسجيل أرقام كبيرة فى أعداد الإصابات والوفيات يوميًا، ومع إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن إجراء اختبارات نهاية العام، طالب العديد من طلاب كلية طب أسنان جامعة قناة السويس بضرورة التراجع عن الاختبارات فى الكلية منعا لانتشار الفيروس، كما وضعوا خطة امتحان إليكترونى تضمن سلامة إجراءات الامتحان.

ووجه الطلاب نداء استغاثة إلى ووزير التعليم العالم، ورئيس الجامعة، حيث جاء فى بيان طلاب السنة النهائية لطب الأسنان الآتى: بيان طلاب الفرقة الخامسة كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة قناة السويس، استنادًا إلى قول المولى "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، ولتحقيق ما تم الحفاظ عليه لأسرنا وذوينا بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى والتزام المنازل، وبكامل الوعي بمسئوليتنا لاستكمال ما بدأناه في جامعاتنا الموقرة، وتأكيدًا على مبدأ التقييم والاختبار واستنادًا على العوائق التى تقابل الطلاب مثل، تجمع الكلية طلاب من مختلف محافظات الجمهورية مثل شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، والإسكندرية، الشرقية وغيرها من المحافظات مما يؤدى إلى اختلاط جموع الطلاب باعداد ليست بالبسيطة من الناس لوصولهم للجان الامتحانات مما يعرضهم لخطر الإصابة، والمدينة الجامعية تستخدم هذه الأيام كحجر صحى، والتعامل المباشر مع المرضى فى مستشفى الطلبة يعد خطرًا عليهم.

وأكد الطلاب فى بيانهم اقتراح بإجراء الاختبارات إليكترونيا بالطرق الآتية: الاختبارات الإلكترونية وبالفعل وزير التعليم العالي أشاد في أكثر من حوار معه بالتعليم عن بعد وما قدمه لذا فما المانع من استكمال هذا باختبارات إلكترونية، أو، "Take home exam in case of any case problems related to the internet connection"، وأوضح الطلاب أن ذلك يأتى تماشيًا مع تقييم العام النهائى بمتوسط درجات الطالب لكافة الأعوام الدراسية السابقة، بالإضافة إلى مطالبة الطالب بأبحاث في كل مادة علي غرار سنوات النقل.

وعن الاختبارات العملية بالنسبة للاختبارات العملية أكد الطلاب أن لديهم مقترح بسيط قابل للتنفيذ بسهولة وهو تعرض الطالب لاختبار عملي صغير قبل بدء كل راوند في عام الإمتياز على أن من يتمكن من اجتياز الاختبار يبدأ الراوند وعلى من لم يتمكن إعادة الاختبار حتى اجتيازه، وأكد الطلاب أن هذه المقترحات ليست إلا للحفاظ عليهم كطلاب معرضين ليس فقط لإصابة أنفسهم ولكنهم معرضون لنقل العدوى لأخرين من أهلهم وذويهم.