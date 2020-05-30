اليوم السابع
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خوفا من تفشى كورونا..

طلاب أسنان جامعة القناة يطالبون بإلغاء اختبارات نهاية العام واستبدالها بإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020 07:14 م
طلاب أسنان جامعة القناة يطالبون بإلغاء اختبارات نهاية العام واستبدالها بإلكترونية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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بعد تفشى فيروس كورونا وتسجيل أرقام كبيرة فى أعداد الإصابات والوفيات يوميًا، ومع إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن إجراء اختبارات نهاية العام، طالب العديد من طلاب كلية طب أسنان جامعة قناة السويس بضرورة التراجع عن الاختبارات فى الكلية منعا لانتشار الفيروس، كما وضعوا خطة امتحان إليكترونى تضمن سلامة إجراءات الامتحان.

ووجه الطلاب نداء استغاثة إلى ووزير التعليم العالم، ورئيس الجامعة، حيث جاء فى بيان طلاب السنة النهائية لطب الأسنان الآتى: بيان طلاب الفرقة الخامسة كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة قناة السويس، استنادًا إلى قول المولى "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، ولتحقيق ما تم الحفاظ عليه لأسرنا وذوينا بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى والتزام المنازل، وبكامل الوعي بمسئوليتنا لاستكمال ما بدأناه في جامعاتنا الموقرة، وتأكيدًا على مبدأ التقييم والاختبار واستنادًا على العوائق التى تقابل الطلاب مثل، تجمع الكلية طلاب من مختلف محافظات الجمهورية مثل شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، والإسكندرية، الشرقية وغيرها من المحافظات مما يؤدى إلى اختلاط جموع الطلاب باعداد ليست بالبسيطة من الناس لوصولهم للجان الامتحانات مما يعرضهم  لخطر الإصابة، والمدينة الجامعية تستخدم هذه الأيام كحجر صحى، والتعامل المباشر مع المرضى فى مستشفى الطلبة يعد خطرًا عليهم.

وأكد الطلاب فى بيانهم اقتراح بإجراء الاختبارات إليكترونيا بالطرق الآتية: الاختبارات الإلكترونية وبالفعل وزير التعليم العالي أشاد في أكثر من حوار معه بالتعليم عن بعد وما قدمه لذا فما المانع من استكمال هذا باختبارات إلكترونية، أو، "Take home exam in case of any case problems related to the internet connection"، وأوضح الطلاب أن ذلك يأتى تماشيًا مع تقييم العام النهائى بمتوسط درجات الطالب لكافة الأعوام الدراسية السابقة، بالإضافة إلى مطالبة الطالب بأبحاث في كل مادة علي غرار سنوات النقل.

وعن الاختبارات العملية بالنسبة للاختبارات العملية أكد الطلاب أن لديهم مقترح بسيط قابل للتنفيذ بسهولة وهو تعرض الطالب لاختبار عملي صغير قبل بدء كل  راوند في عام الإمتياز على أن من يتمكن من اجتياز الاختبار يبدأ الراوند وعلى من لم يتمكن إعادة الاختبار حتى اجتيازه، وأكد الطلاب أن هذه المقترحات ليست إلا للحفاظ عليهم كطلاب معرضين ليس فقط لإصابة أنفسهم ولكنهم معرضون لنقل العدوى لأخرين من أهلهم وذويهم.


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