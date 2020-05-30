اليوم السابع
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طقس الخليج.. رياح وفرص لسقوط أمطار بالسعودية حار بالإمارات والبحرين

السبت، 30 مايو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح وفرص لسقوط أمطار بالسعودية حار بالإمارات والبحرين أرشيفية
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مع فرص لسقوط الأمطار فى بعض المناطق، بينما تشهد الإمارات والبحرين طقسا حارا. 

 

 

السعودية 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية , الجوف , حائل , القصيم , الرياض، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير و الباحة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

الإمارات  

 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا.

وأوضح المركز أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س، حيث يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:21 والمد الثاني عند الساعة 06:05 و الجزر الأول عند الساعة 34:12 والجزر الثاني عند الساعة 28:00 .

وأشار إلى أن الموج خفيفا إلى متوسط فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 52: 15 والمد الثاني عند الساعة 46:03 والجزر الاول عند الساعة 50:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:22 .

 

البحرين 

 

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون  حاراً، ويكون معتدلاً خلال الليل، موضحة أن الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل سرعتها خلال النهار من 13 الى 18 عقدة أحياناً.


ويصل ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر، فيما تسجل درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة، والصغرى 15 بالمئة.

 

 


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