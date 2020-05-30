ضبط مخالفات بناء وإحالتها لجهات التحقيق شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف، بكل أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار حى شرق فى بيان صادر اليوم، أنه تم ضبط مخالفات بناء بقرية أبيس الأولى خلال جولة تفقدية بنطاق الحى وإحالة المخالفين لجهات التحقيق، حيث ضبطت المهندسة سحر شعبان خلال جولتها التفقدية الصباحية بنطاق الحي، أعمال بناء مخالفة بمدخل قرية أبيس الأولى وعلى الفور تم استدعاء وحدة التدخل السريع بالحى بمعداتها لإيقاف البناء المخالف والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع.

كما تم التنسيق مع قسم شرطة رمل ثانِ وبحضور مباحث القسم تم ضبط القائمين على الأعمال المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وذلك بناًء على تعليمات محافظ الإسكندرية بالتصدى بكل حزم لمخالفات البناء ومنعها فى المهد.

يأتى هذا تنفيذًا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

وناشد حى شرق جميع القائمين على أعمال البناء بنطاق الحى بإيقاف كافة الأعمال وإن كان لها ترخيص وذلك لمدة 6أشهر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فى حالة مخالفة القرار.