صيادلة القاهرة توزع "فيس شيلد" على أعضائها بالمستشفيات لحمايتهم من كورونا

كتبت آية دعبس

أكدت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، أنها فخورة بأعضائها في جميع المواقع وداعمة لمجهودهم، في مستشفيات العزل عرفانًا وتقديرًا لجهودهم، موضحة أنه مساهمة من النقابة في توفير أدوات الوقاية، قدمت لهم النقابة "فيس شيلد" مدون علية اسم النقابة حتي يتم استخدامه من قبل الصيادلة فقط.

وأوضح الدكتور أحمد الدمرداش عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن النقابة وزعت 260 "فيس شيلد"، على صيادلة يعملوا فى أقسام الخارجى بالمراكز الطبية ومستشفيات الأمانة بمحافظة القاهرة، بواقع 18 مؤسسة طبية، من بينهم 3 مستشفيات عزل هم "الزيتون التخصصى، زايد آل نهيان، 15 مايو التخصصى"، حيث تم منح كل منها 30 فيد شيلد.

وأشار إلى أن هذا جزء مما تقوم به نقابة صيادلة القاهرة، لتوفير مستلزمات الوقاية للصيادلة على خط مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النقابة الفرعية للصيادلة فى انتظار دعم النقابة العامة للصيادلة، واتحاد المهن الطبية للعاملين بالمستشفيات من أجل دعم أقوى وأشمل، لافتا إلى أنه من يريد الحصول على "الماسك شيلد" من صيادلة القاهرة من أصحاب الصيدليات العامة يمكنه ذلك من خلال التواصل مع النقابة، ومقراتها المختلفة.

كان قد خاطب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة هالة زاید وزيرة الصحة والسكان، للسماح للشركة الموردة للاختبارات السريعة لكورونا، لتوريد هذه الاختبارات على نفقة النقابة، لتوفير الاختبار لمن يرغب من الصيادلة، بعد اشتراط الشركة موافقة الوزارة، لافتا إلى أن ذلك يتيح عمل التحاليل عن طريق انتداب صيادلة أو أى من الفريق الطبى من أحد المستسفيات الحكومية لإجراء تلك الاختبارات ورصد النتائج، وعمل تقرير يومى وتسليمه يوميا لجهة عملهم لاتخاذ اللازم نحو تلك النتائج.