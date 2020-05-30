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صور وفيديو.. محافظ الإسكندرية يتفقد وسائل المواصلات ويحذر من عقوبة عدم ارتداء الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 06:16 م
صور وفيديو.. محافظ الإسكندرية يتفقد وسائل المواصلات ويحذر من عقوبة عدم ارتداء الكمامة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية بوسائل المواصلات العامة حيث تفقد مرفق ترام الإسكندرية، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، ويبدأ تطبيقها من اليوم، وفى مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات العامة والأماكن المزدحمة والأسواق والمنشآت الحكومية، يرافقه كلا من اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس إبراهيم زكريا رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب.

 

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل الركاب والمواطنين قائلا:"لن نسمح بركوب أى مواطن بدون ارتداء الكمامة وسيتم توقيع عقوبة وغرامة فورية عليه تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، وفق ما أقره مجلس الوزراء"، لافتا إلى أنه سيتم توفير كمامات مجانية وبأسعار فى متناول الجميع.

وناشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على التباعد الاجتماعى حماية لنفسه وأسرته، قائلا:" سنعمل على مواجهة أى مخالفة لأننا حريصون على صحة المواطنين ولابد من مواجهة والحد من انتشار الفيروس".

وقد حذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة اعتباراً من يوم اليوم السبت.

 

 

جولة بمرفق ترام الاسكندرية (1)
جولة بمرفق ترام الاسكندرية 
جولة بمرفق ترام الاسكندرية (2)
جولة بمرفق ترام الاسكندرية 
جولة بمرفق ترام الاسكندرية (3)
جولة بمرفق ترام الاسكندرية 
جولة بمرفق ترام الاسكندرية (4)
جولة بمرفق ترام الاسكندرية 
جولة بمرفق ترام الاسكندرية (5)
جولة بمرفق ترام الاسكندرية 
جولة بمرفق ترام الاسكندرية (6)
جولة بمرفق ترام الاسكندرية 
جولة بمرفق ترام الاسكندرية (7)
جولة بمرفق ترام الاسكندرية 

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